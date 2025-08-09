Речь идет о Сочи и Геленджике

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" осуществляет вынужденные корректировки рейсов на фоне вводимых временных ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика. Отдельные рейсы могут быть отменены, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"В связи с временными ограничениями, вводимыми 8 и 9 августа на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, "Аэрофлот" осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены отдельных рейсов. Пассажирам будет предложен вынужденный возврат или перебронирование билетов", - говорится в сообщении.

Корректировку рейсов по той же причине также осуществляет авиакомпания "Россия", сообщила пресс-служба перевозчика.

Контакт-центры авиакомпаний работают в усиленном режиме, пассажиров просят следить за онлайн-табло аэропортов вылета.