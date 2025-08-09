Эксперт в области международной торговли сообщил, что при дальнейших задержках поставок придётся остановить производство

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Правительство Германии обеспокоено задержкой поставок китайских ресурсов для производства оружия в ФРГ, многие компании могут даже приостановить производство. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, Германия увеличивает военное производство, однако для этого ей необходимо сырье из Китая, включая редкоземельные металлы. Все больше компаний жалуются на отсутствие поставок. Правительство ФРГ обеспокоено таким развитием событий, указывает газета.

Эксперт в области международной торговли, адвокат Амир-Саид Гассабех консультирует предприятия, столкнувшиеся с дефицитом китайского сырья, и сообщает о "бесчисленных запросах" с апреля этого года. "Следует ожидать значительного ухудшения ситуации с поставками", - констатировал он. В частности, малые и средние компании, по его словам, зачастую имеют запасы лишь "на несколько недель". Если Китай и дальше будет задерживать поставки, некоторым компаниям, по мнению Гассабеха, придется даже остановить производство.

Обеспокоенность ситуацией также выразило Минэкономики ФРГ. "Мы очень серьезно относимся к рискам, связанным с экспортным контролем Китая в отношении критически важного сырья, и рассматриваем ситуацию с беспокойством", - подчеркнула представитель ведомства. Пострадавшие компании могут обратиться в Еврокомиссию, которая затем рассмотрит проблемные случаи с правительством Китая.

Доля Китая в мировом производстве редкоземельных металлов достигает порядка 90%. В апреле правительство КНР на фоне обострения торговых споров с США включило несколько редкоземельных элементов в список товаров, подлежащих экспортному контролю. После этого поставки редкоземельных магнитов в зарубежные страны в апреле и мае резко сократились, что привело к перебоям в производственных цепочках автопроизводителей в США. После консультаций между торговыми делегациями двух стран поставки этой продукции американским компаниям были возобновлены.