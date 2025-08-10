Согласно исследованию холдинга, в июле возросла готовность граждан РФ отказаться от развлечений, косметики и крупной бытовой техники

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Первое место в потребительской корзине россиян в июле по-прежнему остается за продуктами питания, лекарствами и фруктами. При этом граждане РФ стали реже отказывать себе в покупке пива и готовой еды из магазина, говорится в исследовании холдинга "Ромир" (материалы исследования есть в распоряжении ТАСС).

Согласно исследованию, в июле возросла готовность россиян отказаться от развлечений, косметики и парфюмерии, а также крупной бытовой техники.

В топ-5 услуг, от которых граждане готовы полностью отказаться, вошли: покупка недвижимости, ювелирных изделий, крупной бытовой техники, автомобиля, а также смартфонов и планшетов.

На шестом месте оказались системы нагревания табака (вейпы) и на седьмом - алкоголь. По данным "Ромир", это может быть связано как с экономией, так и с растущим стремлением к здоровому образу жизни. Кроме того, россияне также легко могут обойтись без питания вне дома (8 место) и развлечений (9 место).

По данным исследования, россияне готовы пережить поломку автомобиля и отказаться от его ремонта, но при этом не расстанутся со сладким. Отказаться от сигарет гражданам до сих пор легче, чем от сладкого и кофе. При выборе полноценного отдыха или пивного напитка россияне выберут второе, готовые пожертвовать отпуском.

Исследование проводилось на базе потребительской панели "Ромир", объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно представленных по всей России (240 городов с населением свыше 10 тыс. человек).