МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские промышленные компании возобновят долгосрочное планирование инвестиций при снижении ключевой ставки ЦБ до 14-15%, это поспособствует развитию компаний и стабилизации экономики в целом. Такое мнение выразил ТАСС генеральный директор компании ПСМ Андрей Медведев.

"Даже после снижения ставки до 18% для бизнеса ситуация остается тяжелой: кредиты компаниям выдают под 22-23%. Это запредельные цифры, которые также не позволяют инвестировать. <…> Что касается оптимальной ставки, то можно о чем-то говорить, только когда она снизится к 14 15%", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, какой уровень ставки он считает оптимальным для бизнеса.

Эксперт уточнил, что из-за выдачи кредитов под 22-23% даже у крупных промышленных компаний возникают трудности с реализацией некоторых внутренних проектов. "К примеру, мы строим цех по производству насосного оборудования, но уже на собственные средства и параллельно кредитуемся на операционную деятельность под 25% годовых. Чтобы покрыть такие проценты, нужно иметь высокую маржинальность бизнеса", - считает Медведев.

Кроме высокой ключевой ставки и отсутствия инвестиций на ситуацию в машиностроительной отрасли негативно повлияли низкая цена на нефть и колебания курсов валют. В итоге инвестиции и закупки оборудования практически свелись к нулю, добавил собеседник агентства.

ПСМ - системообразующее предприятие машиностроительной отрасли, один из ведущих производителей промышленного энергетического, электротехнического, насосного оборудования в России. Лидер рынка дизельных электростанций с долей более 25%.

Как сообщалось ранее, Банк России на заседании 25 июля второй раз подряд понизил ключевую ставку - на 2 п. п. - до 18%, на предыдущем заседании ставка была снижена на 100 базисных пунктов - до 20%. Следующее заседание регулятора по базовой ставке запланировано на 12 сентября.