По данным банка "Русский стандарт", средний чек конвертации валюты в июле 2025 года составил $563

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россияне по-прежнему больше предпочитают доллары, чем евро. Так, в июле общее количество операций с американской валютой оказалось в 2,7 раза больше, чем с европейской. При этом доллары чаще покупали, когда как евро в основном только продавали. Об этом свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", соответствующее исследование есть в распоряжении ТАСС.

"Россияне по-прежнему предпочитают доллар, а не евро. Так, по данным банка "Русский стандарт", в минувшем июле общее количество операций с американской валютой оказалось в 2,7 раза больше, чем с европейской, - отмечается в исследовании. - По данным банка, в июле, в разгар летнего сезона путешествий в разные страны, наличные доллары чаще покупали, чем продавали. Так, на долю их покупок в отделениях банка пришлось 53%, а продаж - 47%. <…> При этом наличные евро в минувшем июле, в отличие от долларов, чаще продавали, чем покупали. Согласно статистике банка, 55% таких операций пришлось на продажи, а 45% на покупки".

По данным "Русского стандарта", средний чек конвертации долларов в июле 2025 года составил $563, а евро - €471.

Ситуация на валютном рынке

Июль на мировом валютном рынке прошел под давлением от очередного витка повышения тарифной активности в политике президента США Дональда Трампа, что не могло не сказываться на колебаниях курсов. Вместе с тем поддержку рублю относительно доллара и евро продолжает оказывать текущая денежно-кредитная политика Банка России, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. "Не на стороне доллара в начале месяца была новость о налоговом законопроекте Трампа, который увеличит дефицит бюджета США. Тем временем в числе оптимистичных для рубля факторов в июле оказались данные Всемирного банка, где по итогам 2024 года экономика России по-прежнему занимает четвертое место в мире, демонстрируя рост ВВП и значительно оторвавшись от ближайших конкурентов. В середине месяца на российском валютном рынке было отмечено незначительное укрепление рубля, вызванное краткосрочными техническими факторами. При этом не стоит забывать, что в базовом сценарии рублю во втором полугодии будет присуще ослабление позиций. К тому же, снова обострилась санкционная риторика. Тем временем поддержку рублю относительно двух валют продолжает оказывать текущая ДКП российского регулятора", - отметил он.

Методология

В рамках исследования экспертами банка были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в "Русском стандарте" в июле и июне 2025 года.