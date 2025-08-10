Его разработка начнется в 2026 году, сообщила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева

ЧЕБОКСАРЫ, 10 августа. /ТАСС/. Разработка мастер-плана Нижегородской агломерации начнется в 2026 году, первые наработки планируется представить в 2027 году. Об этом сообщила ТАСС министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева.

"Рассчитываем, что в 2026 году приступим <…> к тесной работе с мастер-планированием [территорий]. <…> Думаю, что в 2027 году <…> сможем увидеть какие-то первые наработки [по мастер-плану Нижегородской агломерации], переложенные на бумагу", - отметила Шунаева.

Министр пояснила, что в настоящее время на уровне федерального законодательства не определено понятие мастер-плана и требования к его содержанию. Эти пробелы планируется устранить к 2026 году, одновременно предусмотрев федеральное финансирование.

В июле на архитектурно-урбанистическом форуме URBANкасы, организованном Минстроем Чувашии, Шунаева сообщила, что в области определили три ключевые агломерации. Помимо Нижегородской агломерации, планируется стратегическое развитие кластеров Саров - Арзамас - Дивеево и Выкса - Кулебаки - Новашино.