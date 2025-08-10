Компания ПСМ нарастила более чем треть мощности производимых дизель-генераторных установок

Спрос на них на рынке энергетических решений постоянно растет, сообщил генеральный директор ПСМ Андрей Медведев

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Общая мощность производимых компанией ПСМ дизель-генераторных установок (ДГУ) для центров обработки данных (ЦОД) за последний год увеличилась более чем на треть, до 88 МВт. Спрос на них на рынке энергетических решений постоянно растет, сообщил ТАСС генеральный директор ПСМ Андрей Медведев.

"Дизель-генераторные установки используются в центрах обработки данных для аварийного электроснабжения и обеспечения бесперебойной работы. Компания вышла на рынок энергетических решений для ЦОД в 2021 году, уже в 2023 году мы стали лидерами среди вендоров ДГУ для резервирования ЦОД и удерживаем эту позицию уже третий год. Общая мощность реализованных проектов и тех, что в работе сейчас за три года - практически 200 МВт. За 2024 год реализовали ДГУ общей мощностью 64 МВт, в работе в 2025 году планируем 88 МВт", - сказал он.

Гендиректор уточнил, что доля отрасли в выручке компании сегодня превышает 20%. Производство систем гарантированного электроснабжения для ЦОД выросло, в частности, благодаря нескольким крупным инвестпроектам, реализованным совместно с технологическими партнерами.

"Наша стратегическая задача - от роли производителя ДГУ перейти в статус интегратора энергосистемы для ЦОД. За 2024 год мы вывели на рынок новый продукт - энергомодуль. Это префаб-решение для бесперебойного электроснабжения ЦОДа - не генерация, а электротехника. В рамках стратегии сформировали спецдепартамент комплексных проектов, который, занимается строительством на объектах. Что важно для отрасли - проводим комплексные нагрузочные испытания оборудования и сопровождаем сертификацию в Uptime Institute", - добавил собеседник агентства.

ПСМ - системообразующее предприятие машиностроительной отрасли, один из ведущих производителей промышленного энергетического, электротехнического, насосного оборудования в России. Лидер рынка дизельных электростанций с долей более 25%.