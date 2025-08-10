Задержки составляют до нескольких часов

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Прибытие восьми рейсов задерживается в аэропорту Толмачево. Это следует из данных онлайн-табло авиаузла.

Задерживается прибытие рейсов авиакомпании S7 Airlines из Кемерова, Талакана, Красноярска, Петропавловска-Камчатского, Абакана, Владивостока, Братска, Иркутска. Прилет самолетов из Горно-Алтайска и Шымкента отменен. Задержки составляют до нескольких часов.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел. В 2024 году общий пассажиропоток российских авиакомпаний составил 111,7 млн человек, что на 6% больше, чем в 2023.