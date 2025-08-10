Минэкономразвития планирует прописать параметры "экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций по коммерческой эксплуатации" роботов-доставщиков, сообщил министр транспорта

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Беспилотные роботы-доставщики (роверы) "Яндекса" могут появиться более чем в 30 регионах РФ, сообщил ТАСС министр транспорта Андрей Никитин.

"Ровер "Яндекса" - это тоже беспилотник, только колесный. Вы знаете, все москвичи их видят. Они сейчас отдали ЭПР (экспериментальный правовой режим - прим. ТАСС), там больше 30 регионов будет задействовано, помимо Москвы", - сказал министр.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что правительство примет постановление с правилами и ограничениями для рободоставки. Так, Минэкономразвития планирует прописать параметры "экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций по коммерческой эксплуатации" роботов-доставщиков. В ПДД и законодательстве роверы не упоминаются. Этот пробел планируется закрыть с помощью постановления.