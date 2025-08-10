Премьер отметил высочайшее мастерство и самоотдачу работников строительной отрасли

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником - Днем строителя, отметив впечатляющие результаты комплекса, несмотря на внешние ограничения страны.

"Этот праздник объединяет людей одной из самых созидательных, востребованных и почетных профессий - тех, кто возводит комфортное жилье, социально значимые объекты, дороги, мосты, современные транспортные развязки, промышленные предприятия. Ваш труд требует высочайшего мастерства, ответственности, самоотдачи и заслуживает особого признания и уважения. <...> Сегодня строительный комплекс России, несмотря на внешние ограничения, демонстрирует впечатляющие результаты, эффективно решает поставленные президентом задачи", - говорится в поздравлении председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Мишустин отметил вклад отрасли в реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Отечественный строительный комплекс сегодня внедряет технологии информационного моделирования, автоматизированные системы управления, активно применяет инновационные материалы, а также ведет работу по подготовке и повышению квалификации специалистов. Кроме того, благодаря строителям улучшается облик страны и качество жизни миллионов ее граждан, подчеркнул премьер.

Он выразил уверенность, что компетентность и целеустремленность сотрудников отрасли будут залогом дальнейших успехов, помогут сохранить набранные темпы. "Отдельно хочу поблагодарить ветеранов стройкомплекса за верность призванию, за опыт, который вы передаете молодому поколению. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким", - добавил председатель кабмина.

10 августа в России отмечается профессиональный праздник - День строителя. Дата была установлена указом президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года, отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.