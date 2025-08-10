Ожидается, что распределение транспортных потоков на этот участок будет расти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Интенсивность движения по новому участку трассы М12 "Восток" Дюртюли - Ачит составляет порядка 9 тыс. автомобилей в сутки. Ожидается, что распределение транспортных потоков на этот участок будет расти, сообщил журналистам на церемонии открытия автопробега БРИКС "Екатеринбург - Москва" по скоростным дорогам ГК "Автодор" первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике ГК "Автодор" Игорь Коваль.

"Ввод участка Дюртюли-Ачит - это 275 км современной скоростной автомобильной дороги. <…> Автомобильная дорога <…> оснащена многофункциональными зонами, освещением, связью в полном объеме. На сегодняшний день интенсивность [движения] составляет уже порядка 9 тыс. автомобилей в сутки - это превосходит наши первоначальные ожидания. Дорога раскатывается, дорога начинает жить. И мы надеемся, что в будущем перераспределение транспортных потоков именно на этот участок будет только расти", - сказал он.

Коваль отметил, что новый участок трассы также является важным звеном в международном транспортном коридоре Запад-Восток. "Более того, эта дорога играет ключевое значение в раскатке маршрута от Санкт-Петербурга до Владивостока. В наших планах поэтапное выстраивание этого коридора. На сегодняшний день запланирован целый ряд объектов, и мы в дальнейшем будем развивать автодорожную инфраструктуру в четырех полосах скоростных дорог", - добавил он.

Кроме того, Коваль напомнил, что маршрут первого автопробега БРИКС, молодежный этап которого стартовал сегодня из Екатеринбурга в Казань, проходит через восемь регионов. "Это мероприятие позволит нашим уважаемым зарубежным гостям и партнерам ознакомиться с возможностями, которые предоставляет наша страна, с теми транспортно-логистическими возможностями, которые дает новый автодорожный маршрут", - подчеркнул Коваль.

Автопробег приурочен к вводу одного из ключевых участков автомобильной дороги М-12 "Восток" город Дюртюли - пгт Ачит, торжественная церемония открытия которого состоялась при участии президента России Владимира Путина в июле 2025 года. Новая магистраль стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Реализация проекта позволила сформировать бесшовный скоростной маршрут протяженностью 2 400 км от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, сокращение времени в пути для пользователей составило более 22 часов. Теперь, с открытием нового участка, М-12 "Восток" связывает Санкт-Петербург, Москву, Казань и Екатеринбург. ТАСС - генеральный информационный партнер автопробега.