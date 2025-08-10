Аналитики "Ашан" отмечают, что среди покупателей спросом пользуются розы "Кордана", орхидеи, хризантемы, бегонии и цикламены

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские торговые сети готовятся к повышенному спросу на цветы в преддверии Дня знаний, сообщили ТАСС опрошенные ретейлеры.

"Ашан ритейл Россия" активно готовится к увеличению спроса на цветы перед первым днемучебного года. У покупателей торговой сети самыми популярными среди срезанных цветов остаются традиционные розы - чаще всего покупают букеты из 15, девяти, семи и пяти цветков. Кроме того, клиенты приобретают и тематические композиции цветов", - рассказали в пресс-службе компании.

Аналитики "Ашан" отмечают, что среди покупателей спросом пользуются не только букеты из срезанных цветов, но и горшочные растения. Особенно популярны роза "Кордана", орхидеи, хризантемы, бегонии и цикламены.

В магазинах "Перекресток" выкладка цветов на прилавки стартует 27 августа и продлится до 1 сентября, сообщили в пресс-службе управляющей сетью Х5 Group. Покупатели смогут выбрать как классические сорта цветов, так и более экзотические виды, такие как каллы и фаленопсис. Кроме того, в ассортименте будут представлены уже готовые букеты.

"В продаже будут бегонии, хризантемы, каллы, розы, фаленопсис и цикламен, а также цветочные композиции с миксом растений. За последние годы ассортимент цветов в супермаркетах "Перекресток" увеличился в 1,5 раза", - подчеркнули в пресс-службе.