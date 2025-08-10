Общий износ канализационных сетей региона доходит до 80%

ДОНЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. Пять канализационных станций намерены отремонтировать в Донецке и Мариуполе ДНР. Общий износ канализационных сетей региона доходит до 80%, сообщил ТАСС в День строителя министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимир Дубовка.

"Особо остро стоят вопросы реконструкции сетей в Мариуполе и Донецке. Для улучшения ситуации в Мариуполе планируется отремонтировать одну из крупнейших канализационных насосных станций №5 и заменить около 6,7 км аварийных коллекторов, в Донецке - после завершения согласований отремонтируют четыре канализационные насосные станции и заменят примерно 23,6 км сетей", - сказал Дубовка.

Он добавил, что износ канализационной инфраструктуры региона достигает почти 80%. Усугубляет ситуацию подача воды по графику, что часто приводит к засорам. Только за прошлый год устранили свыше 56 тыс. засоров.

Помощь с ремонтом инфраструктуры оказывают и регионы-шефы. Например, Подмосковье капитально отремонтировало шесть канализационных насосных станций в Новоазовске и Седово, идет ремонт станции биологической очистки Новоазовского округа.