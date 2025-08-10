Ему было 56 лет

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших акционеров российского застройщика "Самолет" Михаил Кенин умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщила пресс-служба ГК "Самолет".

"С прискорбием подтверждаем, что сегодня, 10 августа, на 57-м году из жизни ушел предприниматель и инвестор Михаил Кенин. Михаил Борисович был из тех людей, кто оставляет свой след на земле. Редкий человек, одаренный природными талантами, отличный организатор и успешный предприниматель", - говорится в сообщении.

Также ГК "Самолет" выразила семье и близким Кенина соболезнования от лица всей группы.

Согласно единому ресурсу застройщиков, группа "Самолет" возводит 5,2 млн кв. м жилья, являясь первым в России девелопером по текущему объему строительства.