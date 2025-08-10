Инвестиции в проект составили почти 1 млрд рублей

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Индустриально-промышленный парк "Турбина" начнет работу в Зеленодольском районе Татарстана осенью. Инвестиции в проект составляют почти 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

"959 млн рублей [составляют инвестиции]. 276 рабочих мест в этом промпарке будет. Там есть девять [потенциальных] резидентов. <...> Во-первых, якорный резидент - АО "Завод газотурбинного оборудования" (ГК "Амкор"), который в октябре откроется официально", - сказала Минуллина.

Она отметила, что площадь промпарка составит 16 га. "Мы видим, что заинтересованность высокая. <...> Видно, что ситуация требует готовых помещений", - добавила Минуллина.