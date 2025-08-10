Для состоятельных россиян сегодня показателями высокого статуса и достатка являются автомобили, недвижимость, поездки на отдых за границу и возможность планировать свое время

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Порядка 250 тыс. рублей необходимо на одного члена семьи в месяц для обеспечения нормальной жизни в представлении состоятельных россиян, а чтобы чувствовать себя обеспеченным - в два раза больше - 500 тыс. рублей. Такие медианные оценки границ нормальной жизни и богатства у высокодоходных россиян содержатся в информационном листе "НЭП: Новости экономического поведения", который выходит в НИУ ВШЭ (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Эксперты оценили, как ощущают себя состоятельные россияне, а также их потребительские привычки и поведение.

Авторы отмечают, что ключевые показатели высокого статуса и обеспеченности для состоятельных россиян сегодня - это недвижимость и автомобили или иной транспорт премиум-класса. Эти варианты ответов нашли отклик у более чем половины опрошенных респондентов. За последний год к ним также прибавились поездки за границу на отдых. Особняком стоит возможность планировать свое время, иметь гибкий график - это, помимо материальных показателей, также считают маркером высокого статуса почти 40% опрошенных.

"Особенно часто его выделяет молодежь, что позволяет предполагать и дальнейший рост роли свободы распоряжения временем как нового измерения статуса, - указывают авторы исследования. - Только для чуть более трети состоятельных россиян (36%) их текущие доходы оказываются не ниже "нормальных" по их самоощущению, а для 64% характерно ощущение "недотягивания" до нормы".

Сама норма в этой группе определяется из представлений об уровне жизни не населения в целом, а своего окружения и других представителей верхнего дециля, отмечается в выпуске.

В работе также говорится, что почти половина состоятельных россиян при росте доходов направила бы дополнительные средства на сбережения, еще треть - на вложения в бизнес, инвестиции или покупку недвижимости для получения доходов. Аналитики обращают внимание, что сбережения остаются наиболее привычным способом сохранения средств в группе состоятельных россиян. Это подтверждается и данными по способам сохранения денег, которые они реально использовали за последний год. Выплата долгов и кредитов оказывается мало востребована (8%), что говорит об отсутствии у большинства высокодоходных россиян проблем с обслуживанием своих заемных средств, отмечается в исследовании.