WSJ: глава Intel обсудит с Трампом варианты сотрудничества с властями США

Руководитель технологической корпорации Лип-Бу Тан рассчитывает рассказать о своем "личном и профессиональном пути" и заручиться поддержкой президента Соединенных Штатов, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Глава американской технологической корпорации Intel Лип-Бу Тан посетит Белый дом и обсудит с президентом США Дональдом Трампом сотрудничество компании с правительством. Об этом сообщила 10 августа газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, "обстоятельная беседа" запланирована на 11 августа. Лип-Бу Тан рассчитывает рассказать о своем "личном и профессиональном пути" и заручиться поддержкой Трампа, пишет WSJ. Генеральный директор технологической компании может предложить главе Белого дома варианты сотрудничества между правительством и Intel, отмечает газета.

Трамп 7 августа призвал к отставке Лип-Бу Тана, заявив, не приводя подробностей, что тот "находится в состоянии серьезного конфликта интересов". Как пишут американские СМИ, этот призыв Трампа прозвучал после того, как сенатор-республиканец Том Коттон, возглавляющий комитет по разведке Сената Конгресса США, в письме руководству Intel выразил опасения относительно безопасности деятельности компании и якобы связями Лип-Бу Тана с Китаем.

Лип-Бу Тан ранее инвестировал в китайские компании через свой американский фонд, а до прихода в Intel возглавлял калифорнийскую компанию Cadence Design System, которая в конце июля признала вину в нарушении режима экспортного контроля при поставках оборудования и программного обеспечения для разработки полупроводников китайскому военному вузу.

В ответ на критику генеральный директор Intel заявил, что полностью разделяет приверженность Трампа обеспечению национальных интересов США и экономической безопасности. Он также отметил, что вокруг его профессиональной карьеры распространилось "много ложной информации".