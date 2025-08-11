Выплаты увеличат пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в августе, инвалидам первой группы и достигшим возраста 80 лет, заявил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в августе, инвалидам первой группы и достигшим возраста 80 лет стоит ожидать повышения размера пенсии в сентябре. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

"Для части пенсионеров выплаты будут скорректированы вверх за счет наступивших ранее оснований. Система пенсионного обеспечения РФ устроена так, что любые перерасчеты начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили юридически значимые обстоятельства. Поэтому именно сентябрь становится тем периодом, когда вступают в силу уже предусмотренные законом доплаты", - указал он.

Если пенсионеру исполнилось 80 лет в августе, то с сентября он начнет получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии, рассказал депутат. "Ее базовый размер в 2025 году составляет 8 907 рублей 70 копеек, а значит, пенсионер старше 80 лет получит 17 815 рублей 40 копеек только по этой части, без учета дополнительных выплат и районных коэффициентов. Если за таким пенсионером оформлен уход, то к страховой пенсии добавляется 1 314 рублей в месяц. В случае, если пенсионер получает государственную пенсию, размер надбавки составляет 1 377 рублей. Обе эти выплаты предоставляются при наличии официально установленного ухода и начинают выплачиваться с месяца, следующего за возникновением права, то есть с сентября, если уход оформлен в августе", - пояснил парламентарий.

Перерасчет будет произведен и в пользу тех, кому в августе была присвоена инвалидность I группы, добавил Говырин. "В сентябре этим гражданам также начнут выплачивать двойной размер фиксированной части страховой пенсии. При наличии иждивенцев эта сумма возрастет: на каждого нетрудоспособного члена семьи прибавляется по 2 969 рублей 23 копейки. Начисление происходит на основании сведений, поступивших из медико-социальной экспертизы и других официальных реестров", - отметил парламентарий.

Сентябрь также принесет увеличение пенсий тем, кто прекратил трудовую деятельность в августе, сообщил Говырин. "Работающим пенсионерам выплаты индексируются с задержкой, а точнее - не индексируются до момента увольнения. После прекращения работы пенсионеру начинают начислять полную сумму с учетом всех ранее пропущенных индексаций. Перерасчет осуществляется автоматически, а новая сумма пенсии устанавливается с месяца, следующего за увольнением. Все изменения происходят в рамках действующего законодательства и связаны с наступлением предусмотренных условий: достижение возраста, изменение группы инвалидности, появление иждивенцев или прекращение занятости. Если событие произошло в августе - прибавка начинается с сентября. Никаких заявлений подавать не требуется: перерасчет выполняется автоматически на основании поступивших сведений", - заключил депутат.