Никитин: важно подумать о применении беспилотных технологий в отраслях

Министр транспорта РФ привел в качестве позитивного примера совместную работу с Минсельхозом

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Андрей Никитин считает важным, чтобы отраслевые регуляторы подумали о применении беспилотных технологий в своих сферах. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах интенсива "Архипелаг 2025", который проходит в рамках форума "Беспилотные системы: технологии будущего", организованного по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Важно, чтобы у нас отраслевые регуляторы подумали о том, как беспилотные технологии применять в своих отраслях", - сказал он.

Министр привел пример совместной работы с Минсельхозом в сфере беспилотников. "Есть очень позитивный пример нашей совместной работы с Минсельхозом: там коллеги поняли, для чего им нужны сельхоздроны, где экономическая эффективность. Сформулировали задачи, и эти задачи мы совместно решаем и обязательно решим", - подчеркнул Никитин.