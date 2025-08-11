Аналитики отмечают, что показатель вернулся к уровню третьего квартала 2024 года

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Индекс потребительской уверенности в июле 2025 года снизился на 7 процентных пунктов (п.п.) относительно июня и составил +4 п.п., однако продолжает находиться в положительной зоне. Об этом говорится в результатах исследования холдинга "Ромир" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

Потребительская уверенность является важным индикатором экономического самочувствия страны, отражающим уровень оптимизма россиян и их готовность к расходам. Аналитики "Ромир" отмечают, что несмотря на снижение на 7 п.п. по сравнению с июнем, показатель вернулся к уровню третьего квартала 2024 года, демонстрируя цикличность и стабильность настроений граждан.

Временное снижение индекса потребительской уверенности связано с рядом внешних факторов, включая регулярные задержки и отмены авиарейсов, а также кибератаки на крупные маркетплейсы, аптечные сети и авиакомпании, которые создавали дискомфорт для граждан.

В целом, несмотря на некоторые колебания, индекс сохраняет позитивный вектор, что подтверждает способность российского общества оперативно адаптироваться к изменениям и сохранять потенциал для развития потребительского рынка.

Исследование проводилось на базе потребительской панели "Ромир", объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно представленных по всей России (240 городов с населением свыше 10 тыс. человек).