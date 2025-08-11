Turkish Airlines организовала досылку багажа в аэропорт Внуково

Его доставит рейс из Стамбула

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines 11 августа организовала досылку багажа в аэропорт Внуково рейсом из Стамбула. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Уважаемые пассажиры рейсов TK-3050, TK-3002, TK-3038 авиакомпании Turkish Airlines (10.08.2025, Анталья - Москва). Авиакомпания организовала досылку багажа рейсом TK-419 из Стамбула (ВПО 05:03), 11.08.2025. Чтобы минимизировать ваше ожидание в аэропорту Внуково будет организована выдача багажа вышеуказанных рейсов на багажной ленте №10", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на пяти рейсах из Антальи во Внуково.