Трамп призвал Китай увеличить закупки сои из США в четыре раза

Это позволит сократить торговый дефицит между Пекином и Вашингтоном, считает президент Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Китай увеличит закупки американских соевых бобов в четыре раза.

"Китай обеспокоен нехваткой соевых бобов. Наши замечательные фермеры производят самую высококачественную сою", - написал он в Truth Social.

"Я надеюсь, что КНР быстро увеличит свои заказы на поставку соевых бобов в четыре раза. Это также способ существенно сократить торговый дефицит Китая с США", - указал американский лидер, заверив, что будет обеспечено быстрое выполнение заказов. "Спасибо, председатель [КНР] Си [Цзиньпин]", - резюмировал Трамп.

По данным Главного таможенного управления КНР, объем торговли Китая и США в январе - июле составил $337,22 млрд, что на 12% меньше в годовом выражении. Положительное сальдо КНР в торговле с США за первые семь месяцев 2025 года сократилось на 13,1% в годовом выражении, до $165,52 млрд.