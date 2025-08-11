Улучшенные боевые характеристики современного стрелкового оружия особенно эффективно показали себя в ходе ведения штурмовых действий

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 11 августа. / ТАСС/. Мощностей концерна "Калашников" достаточно для выполнения заказа Минобороны России по поставкам автоматов АК-12К и ручных пулеметов РПЛ-20. Об этом сообщил гендиректор концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Действительно, автоматы АК-12К и РПЛ-20 - это те наши две новинки, которые очень активно сейчас вошли на театр военных действий, появились у группировки "Днепр". <...> Наших мощностей достаточно для выполнения того заказа, который мы сейчас обсуждаем с Министерством обороны. Поэтому весь вопрос именно в сроках, когда заказчик примет соответствующее решение", - отметил Лушников.

Он добавил, что в "Днепр" поставлена большая партия АК-12К, она уже используется. "Я там был, сам все видел, мы с командующим обсуждали. Это такое очень хорошее оружие, которое оказалось очень востребованным, компактным, легким и позволяющим выполнять боевые задачи. То же самое относится и к пулемету РПЛ-20. Это очень легкий, компактный штурмовой пулемет, который позволяет обеспечить очень хорошую плотность огня", - уточнил Лушников.

По данным военного ведомства, командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский доложил Белоусову о ходе апробации подразделениями группировки партии автоматов АК-12К и ручных пулеметов РПЛ-20 калибра 5.45 мм, разработанных концерном с учетом рекомендаций от военнослужащих на СВО. Улучшенные боевые характеристики современного стрелкового оружия особенно эффективно показали себя в ходе ведения штурмовых действий ввиду их эргономичности, повышенной точности, кучности стрельбы и надежности.

Как сообщили 11 июля в МО РФ, министр обороны Андрей Белоусов поставил задачу в кратчайшие сроки совместно с концерном проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения как в подразделения воздушно-десантных войск, так и в штурмовые подразделения во всех группировках.