В Чегдомыне на ремонт канализации и соцобъектов направили свыше 668 млн рублей

В 2026 году дополнительно выделят еще более 287 млн рублей

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Средства в объеме 668,8 млн рублей направили на ремонт канализационной сети и соцобъектов в рабочем поселке Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края по госпрограмме комплексного развития сельских территорий в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС и.о. заместителя начальника управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации - начальника отдела социальных проектов министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Харитонов.

В рамках программы в селах края идет благоустройство территорий, реконструкция дорог, строительство и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры, предоставляются выплаты на строительство или приобретение жилья. Регион в 2025 году значительно нарастил объемы федеральных средств по госпрограмме и вошел в тройку лидеров среди регионов Дальнего Востока.

"Наиболее капиталоемкими являются проекты направления "Современный облик сельских территорий". Первый объект 2025 года уже сдан - в Чегдомыне завершили капремонт дома культуры. На 2025-2026 годы Минсельхоз России отобрал для финансирования еще несколько объектов в Чегдомыне. В перечне - капитальный ремонт канализационного коллектора, культурно-досугового центра, внешкольного центра, детского сада и кинотеатра. По трем объектам работы начаты уже в 2025 году", - сказал Харитонов. Всего на эти цели в 2025 году направлено 668,8 млн рублей, в 2026 году будет дополнительно направлено 287,8 млн рублей.

Благоустройство сельских территорий, по его словам, занимает особое место среди мер поддержки программы, поскольку позволяет точечно решать проблемы, волнующие население сел. В 2025 году из федерального бюджета привлечено 66,6 млн рублей. В настоящее время в регионе реализуется 61 проект. Это обустройство детских игровых и спортивных площадок, ремонт дорог и тротуаров, ремонт фасадов зданий социально-культурной сферы, освещение и озеленение улиц, обустройство парков и скверов.

Хабаровский край впервые привлек федеральное финансирование на реконструкцию участка автомобильной дороги протяженностью 1,6 км по улице Пушкина в Чегдомыне, завершить работы планируется до ноября.

Обеспечение жильем

Обеспечение жителей сел жильем - еще одна мера поддержки программы. Новые дома оформляются в собственность муниципального образования или в долевую собственность с работающим на территории поселения предприятием и сдаются по договору найма, пояснил Харитонов. В 2024 году, финансирование по этому мероприятию составило 21,9 млн рублей. Было построено шесть индивидуальных жилых домов общей площадью 342 кв. м в Чегдомыне и два в рабочем поселке Переяславка района имени Лазо.

"В Чегдомыне будет реализован масштабный проект по строительству малоэтажного жилого комплекса с инженерными сетями на 15 индивидуальных жилых домов общей площадью 1 080 кв. м. Сдача всех 15 домов произойдет в 2026 году", - сказал Харитонов. В рабочем поселке Ванино Ванинского района строят три индивидуальных жилых дома площадью 216 кв. м, их введут до конца года. Объем вложений в эти проекты превышает 121 млн рублей, 72,8 млн направлены из федерального бюджета.

Помимо этого, жителям сельских территорий предоставляются социальные выплаты на строительство своего жилья. "За счет поддержки оплачивается 70% стоимости жилья, оставшиеся 30% граждане оплачивают самостоятельно. Они должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и иметь постоянную работу в сфере агропромышленного комплекса или в социальной сфере", - сказал собеседник агентства. В 2025 году выплата предоставлена пяти семьям, включая семью участника специальной военной операции.