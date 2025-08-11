По словам бывшего индийского дипломата, если саммит на Аляске завершится хотя бы скромным прорывом по Украине, это может запустить цепную реакцию

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 августа. /ТАСС/. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать переломной для международной торговли и снизить тарифное давление Вашингтона на Нью-Дели. Такое мнение выразил бывший индийский дипломат Аджай Бисария в статье для газеты Times of India.

"Саммит с участием Трампа и Путина может стать переломным для Украины и мировой торговли. Если переговоры увенчаются успехом, санкции могут быть скорректированы, а у Индии будет меньше проблем с пошлинами", - отметил он.

По словам Бисарии, "если саммит на Аляске завершится хотя бы скромным прорывом по Украине, это может запустить цепную реакцию: ослабление трансатлантической напряженности, создание пространства для переформатирования санкций, снижение тарифного давления на Индию".

Провал же переговоров, как считает эксперт, может еще больше ужесточить позицию Трампа. Тем не менее "Индия должна сохранять спокойствие и вести переговоры, проявляя одновременно твердость и гибкость", указал он.

"Провокационная и театральная тактика Трампа направлена на то, чтобы добиться наилучшей возможной сделки. Его нелестные комментарии об экономике Индии лучше всего встречать спокойными опровержениями, а не возмущением израненного человека. Стратегические отношения Индии и США, тщательно выстроенные после официального оформления стратегического партнерства в 2000 году, глубже, чем любой спор", - подчеркнул Бисария.

Трамп сообщил в пятницу, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Это будет первая очная встреча Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом в январе 2025 года.

Пошлины в отношении Индии

Американская администрация ввела дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти. Наряду с ранее принятым решением США обложить индийские товары 25-процентной пошлиной тариф для южноазиатской республики теперь составит 50%. Трамп ранее заявил, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ.