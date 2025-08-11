За отчетный период особенно отличились две марки - GAC и Chery

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Автомобильные марки из Китая в июле 2025 года реализовали 65 тыс. легковых автомобилей и заняли 55% российского рынка. В этот период наиболее заметно нарастили продажи бренды GAC (+78% за месяц) и Chery (+52%). Об этом говорится в исследовании "Газпромбанк автолизинг", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"Эксперты "Газпромбанк автолизинг" проанализировали продажи китайских автомобилей в июле 2025 года. Все вместе марки из КНР реализовали 65 тысяч легковых машин и заняли 55% рынка. При этом бренды из первой десятки наращивали продажи двузначными темпами", - сказано в исследовании.

Отмечается, что за отчетный период особенно отличились две марки - GAC с результатом 2,8 тыс. реализованных машин (+78% за месяц) и Chery (13,5 тыс. ед., + 52%).

В топ-5 по количеству продаж также вошли бренды Geely (8,4 тыс. ед., + 36% к июню 2025), Changan (7,9 тыс. ед., + 26%) и Belgee (6,5 тыс. ед,+ 60%).

При этом эксперты исследования считают, что в августе можно ожидать продаж на уровне 110-115 тыс. авто, порядка 60-62 тыс. из них, скорее всего, придется на китайские марки.

"В то же время в первый осенний месяц при благоприятных обстоятельствах рынок может, наконец, выйти на объем до 130 тысяч сделок. Этому наверняка поспособствуют перспектива получения дилерами квартальных бонусов и немалое количество новинок, которые дистрибьюторы припасали на осень", - подчеркнул директор департамента продаж "Газпромбанк автолизинг" Николай Фомин.