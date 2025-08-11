Минтранс прогнозирует рост перевозок поездами

Глава ведомства Андрей Никитин отметил, что "несмотря на все сложности, железные дороги идут вперед"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ прогнозирует рост перевозок пассажиров железнодорожным транспортом по итогам 2025 года, сообщил ТАСС глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

Министр отметил, что "несмотря на все сложности, железные дороги идут вперед".

"Да, видим позитивную динамику", - ответил Никитин на вопрос об ожидании роста перевозок.

По словам Никитина, железные дороги - важнейший элемент перевозки пассажиров. "Конечно, с учетом тех ограничений, которые есть на полеты, железные дороги - это важнейший элемент транспортной доступности и перевозки пассажиров", - отметил он.

Перевозки пассажиров на сети РЖД по итогам 2024 года выросли на 7% по сравнению с 2023 годом и достигли 1,284 млрд человек. Из них в пригородном сообщении было отправлено 1 млрд 156,7 млн (+7,3%) пассажиров, а в дальнем следовании - 127,4 млн (+4,4%). Глава РЖД сообщал, что в 2025 году планируется перевезти более 1,3 млрд пассажиров, а в 2026 году превысить этот показатель.