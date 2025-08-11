Среди бизнес-приложений отличную динамику демонстрируют аналитические приложения и системы управления кадрами, считает министр цифрового развития РФ Максут Шадаев

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Общий объем расходов на российское программное обеспечение (ПО) за последние 5 лет вырос чуть более чем в 3,5 раза, а больше всего вырос сегмент общесистемного ПО. Об этом в интервью журналу "Эксперт" рассказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Объем расходов на российское ПО за последние 5 лет вырос более чем в 3,5 раза. Мы видим рост практически во всех сегментах программных продуктов. Больше всего вырос сегмент общесистемного ПО, особенно для облачных платформ и систем управления базами данных", - рассказал министр.

Также, по его словам, среди бизнес-приложений отличную динамику демонстрируют аналитические приложения и системы управления кадрами. В нише же промышленных решений, как отметил министр, быстрее всего растет рынок ПО для информационного моделирования зданий, автоматизированного проектирования сложных образцов продукции и управления производственными и технологическими процессами.