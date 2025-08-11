Наиболее уязвимой позицией в РФ являются базовые станции, потому что в стране никогда не было своего производства

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Трафик российских фиксированных и мобильных сетей связи за последние пять лет вырос почти в 2,5 раза. Об этом в интервью журналу "Эксперт" рассказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Российская телеком-отрасль достигла своего насыщения - телекоммуникационные сервисы для населения и бизнеса имеют высокий уровень проникновения. Отрасль теперь развивается за счет предложения пользователям новых услуг, сервисов, скоростей. Трафик российских фиксированных и мобильных сетей за последние пять лет вырос почти в два с половиной раза", - рассказал министр.

При этом он констатировал, что наиболее уязвимой позицией в России являются базовые станции, потому что в стране никогда не было своего производства и для того, чтобы развивать это направление, несколько лет назад власти ввели требование об обязательном использовании на сетях связи отечественных базовых станций. "В 2021 году мы договорились с одним из крупных зарубежных вендоров о создании совместного предприятия для локализации производства в России. Но в 2022 году по понятным причинам оно не состоялось, и мы были вынуждены пересмотреть нашу стратегию и сделать ставку на организацию производства базовых станций с нуля. Для этого операторы связи заключили форвардные контракты с двумя российскими производителями на более чем 100 млрд рублей", - пояснил министр.

Шадаев добавил, что общий объем поставок отечественных базовых станций до 2030 года составит порядка 75 тыс. "Мы ожидаем, что первая тысяча отечественных базовых станций 4G/5G-ready будет отгружена российским операторам в конце этого года, а их установка начнется в начале 2026 года", - сообщил министр.