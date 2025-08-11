Шадаев призвал стимулировать спрос на отечественные IT-продукты

Министр цифрового развития отметил, что на всех критических производственных и управленческих процессах нужно использовать программные решения разработчиков из России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Широкое стимулирование спроса на российские IT-продукты должно быть в стране и прежде всего для объектов критической информационной инфраструктуры. Такое мнение в интервью журналу "Эксперт" высказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Должно быть широкое стимулирование спроса на российские продукты, прежде всего это касается объектов критической информационной инфраструктуры", - отметил он.

Как подчеркнул министр, на всех критических производственных и управленческих процессах должны использоваться программные решения российских разработчиков, при этом они должны отвечать вызовам времени и решать задачи, которые перед нами стоят.