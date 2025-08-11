Одним из условий снижения тарифов глава американского Минфина Скотт Бессент назвал выравнивание американского торгового баланса

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют до конца октября 2025 года завершить процесс заключения торговых соглашений со странами, которые не успели этого сделать до 7 августа, когда вступили в силу американские тарифы. Об этом сообщил глава Минфина США Скотт Бессент.

"Я думаю, что мы завершим этот процесс к концу октября", - сказал он в интервью порталу Nikkei Asia.

Одним из условий снижения тарифов Бессент назвал выравнивание американского торгового баланса. "Если производство вернется в США, мы будем меньше импортировать. Так мы сбалансируем [торговый дефицит]", - пояснил он.

Бессент также отметил, что президент США Дональд Трамп использует тарифную политику не только для увеличения поступлений в казну и защиты американских промышленников, но и как инструмент "для переговоров по вопросам внешней политики". "Например, сейчас он заявил, что хочет от Индии прекращения покупки российской нефти", - сказал министр, имея в виду тарифы в отношении Нью-Дели.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. 1 августа он подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для Ирака (35%), Сербии (35%), Швейцарии (39%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%) и Сирии (41%).

6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Как следует из указа Трампа, Вашингтон может принять аналогичные меры и против других стран. Таким образом, пошлины на импорт индийских товаров в США достигли 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми, необоснованными и неразумными, заверив, что предпримет все необходимые шаги для защиты своих интересов.