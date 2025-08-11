Она составила 971,5 млрд рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбера по российскими стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - июль 2025 года составила 971,5 млрд рублей, увеличившись на 6,8% в годовом выражении, следует из отчета кредитной организации.

Согласно отчетности, в июле чистая прибыль банка составила 144,9 млрд рублей, что на 2,7% выше показателя того же периода 2024 года.

Чистые комиссионные доходы за семь месяцев текущего года на фоне высокой базы прошлого года, связанной с единовременным признанием доходов по документарным операциям корпоративным клиентам, снизились до 431,1 млрд рублей, что на 1,7% меньше показателя за аналогичный период 2024 года.

Чистые процентные доходы по итогам января - июля 2025 года на фоне роста объема работающих активов увеличились до 1,7 трлн рублей, что 16,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост чистых процентных доходов в июле составил 23,7% по сравнению с июлем 2024 года.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, снизились до 282,3 млрд рублей. За семь месяцев 2025 года этот показатель опустился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В июле этот показатель возрос до 79,4 млрд рублей.

Кредиты и депозиты

Розничный кредитный портфель вырос на 0,7% за месяц, или на 1,1% с начала года, без учета секьюритизации по жилищным кредитам и цессии по автокредитам - до 17,6 трлн рублей.

В июле "Сбер" секьюритизировал портфель ипотечных кредитов объемом 189,1 млрд рублей. Объем выдач увеличился до 431 млрд рублей за месяц.

Портфель потребительских кредитов снизился на 0,3% за месяц, или на 12,0% с начала года под влиянием высоких процентных ставок и действующих регуляторных ограничений и составил 3,4 трлн рублей. В июле выдачи потребительских кредитов выросли до 175 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель превысил 27,9 трлн рублей, увеличившись на 0,9% в июле, или на 2,9% с начала года без учета валютной переоценки. За месяц корпоративным клиентам было выдано почти 2 трлн рублей кредитов.

Средства физических лиц составили 29,8 трлн рублей, увеличившись на 0,7% за месяц без учета валютной переоценки. С начала года рост средств частных клиентов составил 8,9% без учета валютной переоценки.

Средства юридических лиц увеличились на 5,7% за месяц без учета валютной переоценки до 12,3 трлн рублей.