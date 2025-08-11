Рынок акций РФ на открытии основной торговой сессии растет

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 982,82

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня снижался в начале торгов.

По данным торгов на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 2,35%, до 2 993,4 пункта, индекс РТС также рос на 2,35% - до 1 181,99 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился на 5,9 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,017 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 982,82 (+1,99%), индекс РТС составлял 1 177,81 пункта (+1,99%). В это же время курс юаня замедлили снижение и находился на отметке 11,03 руб. (-4,55 коп.).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 2,24% и находился на уровне 2990 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск. К 07:07 мск, индекс Мосбиржи рос на 2,66%, превысив отметку в 3 002,38 пункта.