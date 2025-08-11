Индия рассматривает возможную закупку истребителей Су-57 России и F-35 США

При этом, по данным издания The Economic Times, реальную конкуренцию этим самолетам в вопросе о закупках составляют французские истребители Rafale

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Индии рассматривают возможность закупки двух-трех эскадрилий российских истребителей пятого поколения Су-57 и американских F-35, чтобы восполнить нехватку боевых самолетов в своем составе. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источники.

Индийским ВВС остро необходимо увеличение численности истребительных эскадрилий, в связи с чем они рассматривают как варианты российские Су-57 и американские F-35 пока к 2035 году не будет готов к производству отечественный усовершенствованный истребитель АМСА. "Официальное обсуждение с Россией и США возможности закупки у них истребителей пока не началось, - уточнили собеседники издания. - ВВС представят свое предложение через два месяца правительству Индии, которое примет окончательное решение".

По их словам, реальную конкуренцию Су-57 и F-35 в вопросе о закупках составляют французские истребители Rafale. Они могут быть приобретены на основе межправительственного соглашения Нью-Дели и Парижа вместо объявления международного тендера. По этому соглашению Индия может закупить 114 самолетов Rafale, большинство которых будет производиться на индийских предприятиях.

Истребители Rafale участвовали в проведении 7-10 мая индийской военной операции "Синдур" против Пакистана для нанесения ракетных ударов по базам террористов в этой соседней стране. Пакистан утверждает, что при отражении атак были сбиты 6 истребителей ВВС Индии, включая 3 Rafale. Индии отрицает эти потери.

В настоящее время в составе индийских ВВС находится 31 истребительная эскадрилья численностью 16-18 самолетов каждая. Число эскадрилий с необходимого уровня в 41 эскадрилью сократится до 29 после вывода из эксплуатации в сентябре всех устаревших истребителей МиГ-21.

Су-57 - единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший в реальных боевых условиях эффективность противодействия западным комплексам противовоздушной обороны. Самолет способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения и отличается малой заметностью для локаторов противника. В феврале 2025 года истребитель Су-57Э был представлен на индийской аэрокосмической выставке Air India и совершил там демонстрационные полеты.