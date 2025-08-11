Благодаря строительству парка будет создано более 300 рабочих мест, гости смогут приезжать сюда как для семейного отдыха, так и для проведения корпоративных мероприятий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Туристический парк "Аракай" рядом с заповедником "Оленьи ручьи" в Свердловской области будет создан к 2029 году, инвестиции в проект составят порядка 2 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Денис Паслер.

"Один из крупнейших [проектов] - строительство холидей-парка "Аракай" на границе с заповедником "Оленьи ручьи" - всеми любимым местом отдыха. К 2029 году здесь планируется создание современной туристической инфраструктуры, включающей современные места размещения, пешеходные, велосипедные и лыжные трассы, кинотеатр под открытым небом, конгресс-холл, концертную площадку, веревочный парк, спортивные и детские площадки. <…> Объем инвестиций - около 2 млрд рублей", - написал он.

Реализация проекта создает новые возможности для развития туристического бизнеса, отметил Паслер. Благодаря строительству парка будет создано более 300 рабочих мест, гости смогут приезжать сюда как для семейного отдыха, так и для проведения корпоративных мероприятий. Проект сопровождает агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. В департаменте информационной политики региона добавили, что всего в парке будет создано 40 объектов инфраструктуры для загородного отдыха, гости парка смогут разместиться в 38 домах.

Природный парк "Оленьи ручьи" находится в 91 км к западу от Екатеринбурга в Нижнесергинском районе Свердловской области, его протяженность с запада на восток составляет 4 - 8 км, а с севера на юг - около 30 км. Общая длина пешеходных маршрутов - 45 км, водных - 42 км. На территории заповедника обитают лоси, медведи, рыси и другие таежные животные. По данным официального сайта заповедника, в июле его посетило более 22 тыс. туристов.