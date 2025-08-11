Гражданин обратился с жалобой на рекламный баннер автокредита ПАО "Сбербанк России", в тексте которого не было предупреждающей фразы "Оценивайте свои финансовые возможности и риски"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала Сбербанку и "Яндексу" прекратить распространение ненадлежащей рекламы, сообщила пресс-служба ведомства. Организациям грозит административный штраф.

В ФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на интернет-рекламу автокредита ПАО "Сбербанк России", которая распространялась с помощью сервиса "Яндекс Директ".

"Рекламный баннер содержал сведения о возможности получения кредита на приобретение транспортного средства. Однако в тексте отсутствовала предупреждающая фраза "Оценивайте свои финансовые возможности и риски", - пояснили в службе.

Антимонопольное ведомство возбудило дело, признало рекламу ненадлежащей и выдало ПАО "Сбербанк России" и ООО "Яндекс" предписания о прекращении нарушения.