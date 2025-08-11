Рост котировок на китайских биржах произошел после договоренности о проведении российско-американского саммита на Аляске

ШАНХАЙ, 11 августа. /ТАСС/. Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос за день на 0,34%, до 3 647,55 пункта, достигнув максимального значения с середины декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Component закрылся ростом на 1,46%, до 11 291,43 пункта. Индекс CSI 300, в который входят акции 300 крупнейших компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, вырос за день на 0,43%, до 4 122,51 пункта. Индексы высокотехнологичных площадок SSE 50 и ChiNext увеличились на 0,59% и 1,96%, до 1 049,73 и 2 379,82 соответственно.

Рост котировок на китайских биржах произошел после договоренности о проведении российско-американского саммита на Аляске. Президент США Дональд Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник лидера РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.

Как заявил в ходе телефонного разговора с президентом РФ 8 августа председатель КНР Си Цзиньпин, в Пекине рады тому, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты и улучшают отношения.