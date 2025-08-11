11 августа, 10:46

Алиев распорядился направить $2 млн на гуманитарную помощь Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сергей Карпухин/ ТАСС
Согласно документу, средства предназначены для закупки и отправки на Украину произведенного в Азербайджане электрооборудования в качестве гуманитарной помощи

БАКУ, 11 августа. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении министерству энергетики страны $2 млн с целью оказания гуманитарной помощи Украине. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на его сайте.

5 февраля президентом Азербайджана также было принято решение о выделении министерству энергетики страны $1 млн для оказания гуманитарной помощи Украине. Эти средства также предназначались для закупки и отправки электрического оборудования, произведенного в Азербайджане. 

