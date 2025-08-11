Функция работает и в офлайн-режиме, если карта города загружена заранее

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Яндекс такси" внедрил в карту приложения для водителей "Яндекс про" бесплатные точки Wi-Fi, чтобы таксисты смогли перевозить людей при нестабильном интернете. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

"В "Яндекс про" - приложении для водителей "Яндекс такси" - теперь можно найти на карте ближайшие бесплатные точки Wi-Fi. Если интернет нестабилен, водитель сможет подключиться к ближайшей сети, чтобы продолжать перевозить людей и получать доход. Это возможно даже офлайн, если карта города загружена заранее", - говорится в сообщении.

Данные о таких точках собраны и интегрированы сервисом при участии партнеров, региональных министерств цифрового развития и глав регионов. Точки Wi-Fi отображаются в 13 городах России: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Тольятти, Оренбурге, Пензе, Туле, Саранске, Таганроге, Дзержинске и Энгельсе. Всего на карте их более 5,5 тыс. штук. Список городов и точек в приложении будет расширяться, в дальнейшем эта функция станет доступна и курьерам, добавили в сервисе.

Чтобы найти ближайшую сеть Wi-Fi, водителю нужно нажать на значок поиска в "Яндекс про", ввести "Wi-Fi" и выбрать нужную точку подключения. После этого можно построить маршрут и доехать до выбранного места. Функция работает и в офлайн-режиме, если карта города загружена заранее. Подключившись к Wi-Fi, водитель сможет восстановить доступ к приложению, связаться с пассажиром или завершить поездку.