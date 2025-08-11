Президент республики Александр Лукашенко отметил, что сейчас товарооборот составляет более $500 млн в год

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Белоруссии намерены в ближайшие пять лет увеличить объем товарооборота с Челябинской областью до $1 млрд. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече в Минске с губернатором российского региона Алексеем Текслером.

По словам главы государства, товарооборот в настоящее время составляет более $500 млн в год. "Мы сможем эти полмиллиарда преодолеть, и за пятилетку с такими темпами мы подойдем к миллиарду. Очень хотелось бы, мы в этом крайне заинтересованы, поскольку из Челябинской области мы получаем огромное количество материалов, особенно металлов и других полезных для нас вещей", - отметил он.

Как подчеркнул лидер страны, Белоруссия готова в этом направлении двигаться и сотрудничать с регионом.

По данным белорусской стороны, товарооборот республики с Челябинской областью по итогам первой половины 2025 года составил $230,8 млн. Основой экспорта Белоруссии в российский регион являются шины, прутки из легированной стали, компоненты для автомобилей и тракторов. Из Челябинской области в республику поставлялась продукция металлопроката, изделия из камня и других минеральных веществ.