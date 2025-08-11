Ирландская нефтекомпания владела активами в Томской области

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Работавшая в России ирландская нефтяная компания Petroneft Resources добровольно ликвидируется, говорится в сообщении компании.

Внеочередное общее собрание акционеров компании приняло соответствующую резолюцию. "Компания добровольно ликвидируется участниками", - приводится в сообщении формулировка резолюции. Ликвидатором компании назначен Дэвид ван Дессель, который распределит активы компании в денежной или иной форме между ее участниками.

Petroneft - ирландская компания, владевшая рядом нефтеактивов в Томской области.