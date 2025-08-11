Bloomberg: расходы американцев вырастут из-за пошлин Трампа

Итогом политики американского президента станет постепенный рост инфляции, передает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Американским потребителям придется покрывать издержки от пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анализ американской инвестиционной компании Goldman Sachs Group.

Эксперты считают, что сейчас частный бизнес Соединенных Штатов взял на себя 64% издержек, возникших из-за пошлин, однако со временем все большая часть этой финансовой нагрузки будет перекладываться на потребителя. В частности, по данным на июнь, американцы уже оплатили 22% расходов, связанных с новыми торговыми ограничениями, однако этот показатель может вырасти до 67%.

Предполагается, что итогом такой политики станет постепенный рост инфляции. Эксперты прогнозируют рост индекса базовых потребительских расходов - одного из ключевых показателей инфляции - до 3,2% в годовом выражении, при этом без учета тарифов он составил бы 2,4%.

Как утверждает Bloomberg, влияние пошлин на американский бизнес остается "неоднозначным" - в то время как одни компании существенно пострадали, другие производители воспользовались ситуацией для повышения цен, что также ускоряет инфляцию на рынке США. Что касается зарубежных экспортеров, то по оценкам Goldman Sachs Group, к июню 2025 года они покрыли по меньшей мере 14% тарифных расходов, их доля может вырасти до 25%.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. 1 августа он подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 7 августа.