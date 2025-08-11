Выставочное пространство Tesla в комплексе Aerocity в Индии занимает площадь около 740 кв. м

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 августа. /ТАСС/. Американский производитель электромобилей Tesla предпринимателя Илона Маска открыл в понедельник свой первый шоурум в столице Индии. Об этом сообщило издание Business Standard.

В июле электромобильный гигант открыл свой первый магазин Tesla Experience Centre в индийской финансовой столице Мумбаи. Ожидается, что за открытием в Индии двух первых флагманских шоурумов Tesla, которая на протяжении нескольких последних лет планировала выход своей продукции на индийский рынок, последуют новые магазины в городе Бангалор и в других крупных мегаполисах южноазиатской республики. Американская компания стремится осваивать новые растущие рынки на фоне снижения спроса на своих традиционных. Открытие шоурумов рассматривается как стратегический шаг для оценки потребительского интереса и рыночного потенциала.

Выставочное пространство Tesla в комплексе Aerocity в Нью-Дели занимает площадь около 740 кв. м. Там демонстрируется модель Model Y, несколько из машин были доставлены в индийскую столицу из Шанхая. Их стоимость начинается от 6 млн индийских рупий (около $70 тыс.). Tesla объявила о планах начать регулярные поставки электрокаров в Индию к сентябрю и расширить сеть станций зарядки для электромобилей в стране.

В 2023 году Маск направил правительству Индии инвестиционное предложение по размещению его компанией производства своих автомобилей в республике. Оно предусматривало строительство предприятия по выпуску 500 тыс. машин Tesla в год, локализацию производства и экспорт продукции в третьи страны. Ожидалось, что минимальная стоимость выпускаемых моделей составит около $25 тыс.