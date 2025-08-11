Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил в ближайшее время разработать комплексную систему сопровождения предпринимателей и организаций

КУРСК, 11 августа. /ТАСС/. Преференции предоставят производителям, которые развивают региональный бренд Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

"Необходимо предоставить преференции производителям, которые развивают региональный бренд. Готов лично включаться в эту работу", - написал он по итогам заседания областного правительства.

Хинштейн отметил, что, например, производитель и поставщик свежих шампиньонов рассматривает вариант продолжить развитие в другом регионе из-за планов по расширению производства. По словам врио губернатора, нельзя этого допустить. В ближайшее время пройдет встреча с собственниками, власти всячески будут поддерживать компанию.

Врио губернатора региона поручил в ближайшее время разработать комплексную систему сопровождения предпринимателей и организаций, а также обеспечить достаточный уровень поддержки, в том числе в вопросах подключения к инженерной инфраструктуре.