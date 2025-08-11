Речь идет о карточках с неподтвержденной информацией об оригинальности товаров

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 9,6 млн карточек товаров заблокировано на маркетплейсах по жалобам правообладателей, сообщила пресс-служба ФАС.

В ведомстве отметили, что речь идет о карточках с неподтвержденной информацией об оригинальности товаров, заблокированных площадками с начала 2023 года по июнь 2025 года.

"Такую работу позволили организовать ранее подписанные на площадке службы Добросовестные практики по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами для предотвращения реализации контрафактной продукции", - указали в службе.

В ФАС пояснили, что следование им является востребованным механизмом в соблюдении интересов всех участников рынка, а также хорошим примером саморегулирования отрасли. Кроме того, это большой шаг в деле защиты правообладателей.