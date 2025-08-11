Он составил 14,47 млрд рублей 8 августа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. СПБ Биржа 8 августа обновила рекорд по объему торгов российскими ценными бумагами в режиме основных торгов, сообщила пресс-служба торговой площадки.

По ее данным, объем торгов составил 14,47 млрд рублей, что стало максимумом за всю историю торгов российскими ценными бумагами на СПБ Бирже. Количество заключенных в этот день сделок составило 2 092 567.

До этого рекордный объем торгов российскими ценными бумагами был зафиксирован 23 июня - 12,67 млрд рублей.

Абсолютный рекорд по объему торгов со всеми доступными на торгах ценными бумагами в режиме основных торгов, зафиксирован 27 января 2021 года. Тогда показатель был 252,33 млрд рублей.