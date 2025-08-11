В регионе зарегистрировано около 4,2 тыс. единиц ККТ

ГЕНИЧЕСК, 11 августа. /ТАСС/. Число зарегистрированных в Херсонской области единиц контрольно-кассовой техники (ККТ) увеличилось более чем в 6,5 раз за год. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге региона.

"На данный момент в регионе зарегистрировано около 4 200 единиц контрольно-кассовой техники. В прошлом году их было 627", - сказали в министерстве.

По данным Минпромторга, на начало 2023 года в Херсонской области было зарегистрировано всего 36 единиц ККТ.

В министерстве подчеркнули, что это большой шаг вперед, который может обезопасить потребителя.