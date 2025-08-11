Лицензии действуют в 108 торговых объектах

ГЕНИЧЕСК, 11 августа. /ТАСС/. Лицензию на торговлю алкоголем в Херсонской области приобрели 66 юридических лиц с момента отмены запрета на розничную продажу алкогольных напитков. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге региона.

"У нас 66 юридических лиц оформили лицензии на продажу алкоголя. Эти лицензии действуют в 108 торговых объектах", - сказали в министерстве.

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Херсонской области действовал до 8 июля 2024 года. "Процесс лицензирования развивается поступательно и стабильно, охватывая все больше участников рынка", - подчеркнули в Минпромторге.