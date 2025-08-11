В пресс-службе Мособлдумы сообщили, что фермеры могут получить земельные участки сельхозназначения без торгов в аренду на срок до пяти лет

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Свыше 110 человек, реализующих проекты в сфере сельского хозяйства в Московской области, в этом году получили гранты на развитие своего дела. Общая сумма предоставленной поддержки составила более 3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"В Подмосковье в 2025 году гранты получили 116 человек - на общую сумму 3 млрд рублей. Большая часть финансирования - 2,3 млрд рублей - выделена из бюджета области. Кроме того, фермеры могут получить земельные участки сельхозназначения без торгов в аренду на срок до пяти лет. В 2025 году выдали 22 таких участка. Общая площадь выданных земель составила почти 690 га", - привели в пресс-службе слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Отмечается, что, в частности, обладателем гранта стал ветеран боевых действий Роман Гомыляев из городского округа Можайск. Вернувшись из зоны СВО, он прошел обучение в организованной местной администрацией "Школе фермеров", получил грант в размере 300 тыс. рублей, а также землю в аренду без торгов в селе Бараново, на которой создал свое крестьянско-фермерское хозяйство "Баранья ферма".