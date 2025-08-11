Президент Казахстана назвал объект символом научно-технического прогресса

АСТАНА, 11 августа. /ТАСС/. Первая в Казахстане АЭС, которая строится при участии Росатома, имеет стратегическое значение для республики. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанскими победителями и призерами международных предметных олимпиад.

"На основе инноваций и высоких технологий мы строим прочный фундамент развития страны на многие десятилетия вперед. Стратегическое значение имеет возведение первой атомной электростанции во взаимодействии с компанией "Росатом". На днях был дан официальный старт строительству станции. АЭС - это не просто объект энергетики, а яркий символ научно-технического прогресса", - приводит пресс-служба Токаева его слова.

8 августа в Казахстане состоялся старт строительства первой в республике АЭС. Станция будет построена близ поселка Улькен. Церемония старта строительства прошла с участием председателя Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадама Саткалиева и гендиректора Росатома Алексея Лихачева.

14 июня власти республики объявили, что лидером консорциума для строительства станции выбран Росатом, так как он представил самое оптимальное предложение.

Референдум о строительстве АЭС состоялся в Казахстане в 2024 году, большинство голосовавших поддержали возведение такой станции. Поселок Улькен, основанный в 1984 году, находится в Жамбылском районе Алма-Атинской области, в 340 км от Алма-Аты. По данным властей, в Улькене проживают около 1 740 жителей.